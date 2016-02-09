وزير الإسكان يكلف"المجتمعات العمرانية" ببدء تخطيط أراضى مشروع تحيا مصر

فى استجابة فورية لتكليفات الرئيس السيسى، كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية، بسرعة البدء فى تخطيط المناطق الجديدة التى سيتم تنفيذ الوحدات السكنية التى أمر بتنفيذها الرئيس السيسى خلال اجتماعه معه اليوم فيها.

من جانبه، أكد هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الدكتور مصطفى مدبولى، شدد على سرعة استلام شركات المقاولات الأرض، للبدء فى تنفيذ الـ 100 ألف وحدة الإضافية التى كلف بها الرئيس السيسى خلال افتتاحه عدد من المشروعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف هانى يونس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الوزير شدد على ضرورة أن يتم إسناد الأعمال لشركات المقاولات فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن المشروع الجديد الذى يحمل اسم تحيا مصر سيصبح إجمالى الوحدات المقرر تنفيذها نحو 450 ألف وحدة سكنية خلال عامين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اجتمع اليوم بالدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق، واللواء أمير سيد أحمد مساعد وزير الدفاع رئيس فرع المشروعات بالقوات المسلحة لاستعراض التصور المقترح لمشروعات الإسكان الاجتماعى، حيث وجه الرئيس بإطلاق مشروع تحيا مصر للإسكان الاجتماعى لإضافة 200 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل خلال عام من استلام الأراضى وبدء العمل بعد تخصيصها، بالإضافة إلى 256 ألف وحدة سكنية أخرى تم بالفعل الانتهاء من 101 ألف وحدة سكنية منها، وجارى العمل على إنشاء 155 ألف وحدة أخرى، ليصبح إجمالى ما سيتم تنفيذه خلال عامين 456 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمُدن الجديدة.