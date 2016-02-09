"سيلفى" عمرو السولية مع فريق الأهلى بعد الفوز على الزمالك: الفرحة حلوة

نشر نجم الأهلى الجديد عمرو السولية، على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" صورة سيلفى له مع الفريق، عقب الفوز الكبير الذى حققه الأهلى على الزمالك، بهدفين دون رد، معلقًا عليها "الفرحة حلوة".

وكان الأهلى قد فاز على الزمالك بهدفى ماليك إيفونا وعمرو جمال، ليؤكد صدارة الأهلى للبطولة برصيد 38 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثانى.

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