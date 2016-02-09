الخارجية الروسية: مصر تدرك أن عملا إرهابيا وراء تحطم الطائرة الروسية بسيناء

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى أوليج سيرومولوتوف، اليوم الثلاثاء، أن الجانب المصرى يدرك جيدا أن أسباب كارثة الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء "ايرباص 321" والتى راح ضحيتها 224 شخصا بينهم 25 طفلا هو عمل إرهابى، مشيراً إلى أن روسيا لا يوجد لديها شك فى ذلك.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى أن الحديث يدور حول العمل الإرهابى، والجانب الروسى لا يوجد لديه شك فى ذلك، موضحاً أن الجانب المصرى لم ينهى الاستنتاجات النهائية حول طبيعة الحادث وأسبابه وهذا من حقهم ومسؤوليتهم ونحن واثقون أن الزملاء المصريين سيخرجون استنتاجات موضوعية وصحيحة لما حدث.