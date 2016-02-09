أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الخارجية الروسية: مصر تدرك أن عملا إرهابيا وراء تحطم الطائرة الروسية بسيناء

Google+ Print
الخارجية الروسية: مصر تدرك أن عملا إرهابيا وراء تحطم الطائرة الروسية بسيناء الخارجية الروسية: مصر تدرك أن عملا إرهابيا وراء تحطم الطائرة الروسية بسيناء
أعلن نائب وزير الخارجية الروسى أوليج سيرومولوتوف، اليوم الثلاثاء، أن الجانب المصرى يدرك جيدا أن أسباب كارثة الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء "ايرباص 321" والتى راح ضحيتها 224 شخصا بينهم 25 طفلا هو عمل إرهابى، مشيراً إلى أن روسيا لا يوجد لديها شك فى ذلك.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى أن الحديث يدور حول العمل الإرهابى، والجانب الروسى لا يوجد لديه شك فى ذلك، موضحاً أن الجانب المصرى لم ينهى الاستنتاجات النهائية حول طبيعة الحادث وأسبابه وهذا من حقهم ومسؤوليتهم ونحن واثقون أن الزملاء المصريين سيخرجون استنتاجات موضوعية وصحيحة لما حدث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا