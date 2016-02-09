ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بحملة للتفتيش على صيدليات الدقهلية

مرت حملة مشتركة من التفتيش الصيدلى، اليوم، بمديرية الصحة بالدقهلية، بالاشتراك مع إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين ، على إحدى الصيدليات، بمدينة الزهراء بالمنصورة، وتحمل رخصة رقم 701، وأسفرت عن ضبط 144 صنف من الأدوية منتهية الصلاحية.

كما فتشت الحملة صيدلية، بمنطقة عزبة عقل المنصورة، وكشفت الحملة عدم وجود المدير المسئول عن الصيدلية، ووجود عدد 41 صنفا منها أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، ومهربة ومحظور تداولها بالصيدليات، وغير مصرح بها، وأدوية منتهية الصلاحية، وأصناف خاصة بوزارة الصحة والسكان (التأمين الصحى، غير مصرح ببيعها، وأصناف محرزة وموضوعة فى غير موضعها وعبواتها الأصلية غير مدون عليها تاريخ الصلاحية، وأدوية لا يوجد بها تاريخ صلاحية، تم تحرير المحاضر اللازمة للصيدليتين وفقا للقوانين المنظمة لتداول الأدوية.