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جمارك بورسعيد تحبط تهريب طن من نبات البانجو المخدر

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جمارك بورسعيد تحبط تهريب طن من نبات البانجو المخدر جمارك بورسعيد تحبط تهريب طن من نبات البانجو المخدر
أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بجمارك ببورسعيد برئاسة طارق غانم، بالتعاون مع مباحث بورسعيد، محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات المخدر البانجو بلغت 1.1 طن الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده، طبقا لقانون مكافحة المخدرات.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إنه أثناء تفتيش السيارات القادمة بمنفذ النصر الجمركى، اشتبه محمد السيد أبو كرات، مدير إدارة المنفذ بالسائق، وبالعرض على جمال نصار مدير إدارة المنافذ أمر بتشكيل لجنة من كل من محمد السيد ومحمد أبو زهرة مدير إدارة، وأثناء التفتيش لاذ السائق بالفرار، وتم ضبط 408 لفائف بانجو بوزن 1.100 طن داخل مخزن مصنع بفنطاس السيارة.

وقرر محمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركى وإبلاغ النيابة العامة وإبلاغ الجهات المختصة.
>جمارك بورسعيد تضبط طن بانجو (1)

جمارك بورسعيد تضبط طن بانجو (2)

جمارك بورسعيد تضبط طن بانجو (3)

جمارك بورسعيد تضبط طن بانجو (4)
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