إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بسفاجا

أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، 6 أشخاص جراء تصادم سيارة ملاكى بسيارة لنقل المياه، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى.

كان الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر قد تلقى إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وأخرى ناقلة مياه بأحد طرق سفاجا الداخلية، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى.

وأكد الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر أن المصابين إصابتهم طفيفة تتراوح ما بين كدمات وسحجات.