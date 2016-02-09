دراسة: السقوط المتكرر قد يكون علامة مبكرة على مرض الشلل الرعاش

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخرًا دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون سويديون، حيث أفادت بأن السقوط المتكرر قد يكون علامة مبكرة على مرض باركنسون "الشلل الرعاش".

ووجد الباحثون أن الأفراد الذين عانوا من اضطرابات الدماغ مثل الخرف والشلل الرعاش كانوا يعانون من السقوط وكسور الفخذ بما يصل إلى 26 سنة قبل تشخيص المرض.

وحسبما جاء مؤخرًا فى صحيفة "التليجراف" البريطانية، أوضح باحثو جامعة أوميا السويدية أن الأشخاص الأكثر عرضة لإصابة مرض باركنسون "الشلل الرعاش" قد يعانون مبكرًا من انخفاض التوازن.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الرجال الذين يعانون من مرض الشلل الرعاش عانوا من انخفاض قوة عضلاتهم فى مرحلة البلوغ المبكر، التى قد تكون مسئولة أيضًا عن زيادة خطر السقوط وكسور الورك.

وأضاف الباحثون أننا ينبغى ملاحظة أنفسنا عند حدوث السقوط بشكل متكرر فى سن مبكرة وذلك لعلاج المشكلة سريعًا خاصة أنه يمكن أن تكون علامة تحذيرية لحدوث خلل فى التوازن، وهو من سمات مرض باركنسون.