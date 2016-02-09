إصابات واعتقالات لفلسطينيين بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة

> أصيب شقيقان فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلى أثناء تواجدهما على سطح منزلهما فى بلدة تقوع جنوب شرق يبت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الجريحين تم نقلهما إلى مستشفى بيت جالا الحكومى لتلقى العلاج، فيما وصفت إصابتهما بالمتوسطة وتمت فى الفخد.

وأشارت المصادر إلى أن 3 إصابات وقعت أيضا نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين فى بلدة تقوع ومواجهات بين قوات الاحتلال وعدد كبير من الاهالي.

>يأتى ذلك فيما أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء كافة مداخل بلدة نحالين غرب بيت لحم وشرعت بحملة اعتقالات واسعة طالت العديد من المواطنين.

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