ثلاثة قتلى فى قصف لمستشفى مدعوم من منظمة اطباء بلا حدود في جنوب سوريا

أعلنت منظمة اطباء بلا حدود الثلاثاء مقتل ثلاثة اشخاص وجرح ستة آخرين على الاقل الجمعة فى قصف جوى لمستشفى تدعمه في بلدة طفس في محافظة درعا بجنوب سوريا.

وقالت المنظمة ان ضرب المستشفى "المرفق الصحي الأخير الذي تعرض للقصف في سلسلة الغارات الجوية في جنوب سوريا"، أدى الى "أضرار جزئية فى مبنى المستشفى ووضع سيارة الإسعاف المستخدمة بكثافة خارج الخدمة".

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