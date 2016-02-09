جروزنى تنفى وجود قوات شيشانية خاصة فى سوريا

>نفى ألفى كريموف المتحدث باسم الرئيس الشيشانى رمضان قاديروف اليوم الثلاثاء وجود أى قوات شيشانية خاصة فى سوريا.

وقال كريموف، فى تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس قاديروف لم يصرح أبدا بأن هناك أى جندى شيشانى يقاتل فى سوريا، نافيا بذلك ما تناقلته وسائل إعلام فى وقت سابق عن وجود "قوات خاصة" من جمهورية الشيشان، تعمل داخل الأراضى الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا والعراق.

وأوضح أن بعض الشبان الشيشان يقيمون فى سوريا وفقا لرغبتهم الخاصة، مشيرا إلى أنه لا يعرف العدد الدقيق لهؤلاء.

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