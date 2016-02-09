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بالصور.."بيت العائلة" ببنى سويف ينظم مؤتمرا بعنوان "البناء والانتماء للوطن"

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بالصور.."بيت العائلة" ببنى سويف ينظم مؤتمرا بعنوان "البناء والانتماء للوطن" بالصور.."بيت العائلة" ببنى سويف ينظم مؤتمرا بعنوان "البناء والانتماء للوطن"
عقد بيت العائلة بمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً ثقافيا داخل قاعة مركز شباب مدينة ببا "الساحة الشعبية" بعنوان "البناء والإنتماء للوطن " بحضور300 شخص وكل من محمود المغربى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا أحمد سرور، ونبوى محمد على وعزيزة عمار وكلاء وزارات الشباب والرياضة، والتعليم، والشئون الاجتماعية، والحسن عبدالرسول رئيس مجلس أمناء بيت العائلة والشيخ مصطفى جمعة والقمصين أرميا وتواضروس، وأعضاء لجنة الإعلام والشباب ببيت العائلة.

تحدث المشاركون فى المؤتمر حول كيفية خلق روح الوطنية والانتماء لمصر من خلال تنشئة الطلاب والأجيال الحالية على حب الوطن وكذلك حث الدين الإسلامى والمسيحى على حب الوطن والدفاع عن أرضه.

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