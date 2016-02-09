بالصور.."بيت العائلة" ببنى سويف ينظم مؤتمرا بعنوان "البناء والانتماء للوطن"

عقد بيت العائلة بمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً ثقافيا داخل قاعة مركز شباب مدينة ببا "الساحة الشعبية" بعنوان "البناء والإنتماء للوطن " بحضور300 شخص وكل من محمود المغربى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا أحمد سرور، ونبوى محمد على وعزيزة عمار وكلاء وزارات الشباب والرياضة، والتعليم، والشئون الاجتماعية، والحسن عبدالرسول رئيس مجلس أمناء بيت العائلة والشيخ مصطفى جمعة والقمصين أرميا وتواضروس، وأعضاء لجنة الإعلام والشباب ببيت العائلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
تحدث المشاركون فى المؤتمر حول كيفية خلق روح الوطنية والانتماء لمصر من خلال تنشئة الطلاب والأجيال الحالية على حب الوطن وكذلك حث الدين الإسلامى والمسيحى على حب الوطن والدفاع عن أرضه.
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