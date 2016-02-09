لأول مرة.. ميناء دمياط يستقبل السفينة Subsea 7

وصلت إلى ميناء دمياط السفينة Subsea 7 الإنجليزية الجنسية، التى ترفع علم جزر الباهاما، والمتخصصة فى إنزال وتركيب ومد خطوط أنابيب نقل المواد البترولية، التى تعمل فى مشاريع المياه العميقة والعميقة جدا، صرح بذلك اللواء أيمن صالح رئيس هيئة الميناء فى تصريحات صحفية.

وأضاف رئيس هيئة الميناء أن السفينة وصلت وتراكت على رصيف 14 بغرض شحن كمية من مواسير نقل المواد البترولية لتركيبها على خطوط النقل ما بين آبار البترول "تورت وحابى"، الواقعة على مسافة نحو 40 كم شمال رأس البر بطول 8 كم وبقطر 10 و20 بوصة لنقل البترول والغاز فى قاع البحر، لتوصيلها إلى الخطوط الرئيسية للغاز التابعة لوزارة البترول ببورسعيد.

وأوضح أن الميناء يستقبل هذا النوع من السفن لأول مرة وبهذا الحجم وبهذه التجهيزات، حيث إن السفينة مزودة بمهبط للطائرات الهليكوبتر، وتعمل بنظام DP3، الذى يمكنها من المناورة فى أقل من نصف متر، كما أنها مزودة بأوناش حمولة 5000 طن، وهى مجهزة لإقامة طاقم يبلغ عدده 399 فردا ويبلغ طولها 182م وعرضها 46م.

تم تشكيل فريق عمل من جميع الجهات التابعة للميناء لمتابعة عمليات الشحن، والتأكد من تقديم أفضل خدمة ممكنة للسفينة.

جدير بالذكرأنه من المتوقع أن تتردد السفينة على الميناء لنقل شحنات أخرى من المواسير.



>