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بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يتابع برنامج التربية العسكرية للطلاب

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تابع الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، برنامج التربية العسكرية للطلاب، والذى يقام تحت إشراف العقيد محمود عيد مدير مكتب التربية العسكرية بجامعة المنصورة.

وتم عمل عروض رياضية وعسكرية والتى يشملها البرنامج، ويتم تدريب الطلاب عليها، بالإضافة إلى محاضرات فى المعلومات العسكرية، والمعلومات العامة.

ووجه رئيس جامعة المنصورة الشكر للقوات المسلحة وقيادتها ولإدارة التربية العسكرية، ولجميع الضباط وضباط الصف والجنود على الجهد المبذول لتدريب الطلاب، وتقديم المعلومات العسكرية، لافتا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد من شباب للعمل.

وأعرب رئيس جامعة المنصورة، عن سعادته بتواجده بين أبنائه الطلاب فى ما أسماه "العرس العسكرى"، مؤكدا أهمية أهداف التربية العسكرية والتى تعمل على تنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وتنمية روح الفريق والعمل الجماعى، وتنمية روح الإبداع والبحث العملى، من خلال البحوث الفكرية.

وقال رئيس جامعة المنصورة: من الطبيعى أن نختلف فى الثقافة والفكر، ولكن لابد أن نتفق جميعا على حماية هذا الوطن، الذى نعيش فيه ومن هذا المنطلق نؤكد على الدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة، خاصة فى حماية الوطن ومكافحة الإرهاب، والتصدى لقوى الإظلام والظلام، التى تحاول زعزعة استقرار البلاد وتعيق جهود تقدمه.
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