محافظ البحيرة يتفقد مركز التدريب المهنى ودار الأيتام بمدينة حوش عيسى

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة مركز التدريب المهنى الجديد بمدينة حوش عيسى المقام على مساحة 2000 متر مربع بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليون جنيه، تشمل المنشآت والورش الفنية والتجهيزات، حيث يضم أقسام التفصيل والحياكة وصيانة الحاسب الآلى وصيانة المحمول وتركيب وصيانة الدش بالإضافة إلى ورش النجارة والخراطة والحدادة.

وقد طالب المحافظ المتدربين الذين اجتازوا الدورات التدريبية بالمركز على ضرورة الاستفادة من القروض الممنوحة من مشروع التنمية المحلية والمجتمعية فى إقامة ورش ومشروعات صغيرة خاصة بهم، كما وجه بأن يكون المركز إنتاجيا إلى جانب عمليات التدريب لتوفير إنتاجه للمواطنين من خلال معارض المحافظة بالأسعار الاقتصادية.

كما تفقد المحافظ بتفقد مؤسسة الزهور لرعاية الأيتام والمسنين بحوش عيسى المقامة على مساحة 5 أفدنة بالجهود الذاتية وتقدم خدماتها فى رعاية الأيتام من خلال الرعاية والإقامة والإعاشة بالمؤسسة وتخصيص أوقات لهم من خلال الأمهات البديلة والمؤسسة مزودة بكافة التجهيزات اللازمة لرعاية الأطفال، حيث يوجد بها مطبخ ومطعم وصالة طعام واستراحة ترفيهية وحضانة وأماكن ترفيهية.

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