بالصور.. مدير أمن مطروح يفتتح عيادة طبية بقسم شرطة مطروح

افتتح اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، يرافقه الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، عيادة طبية بقسم مطروح، لعلاج ورعاية المحبوسين والمحتجزين بالقسم طبياً.

أكد مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية تعمل على حسن معاملة ورعاية المحبوسين والحصول على حقوقهم الإنسانية، وأشار إلى أن افتتاح العيادة الطبية بقسم شرطة مطروح، جاء فى إطار المبادرة المشتركة بين مديرية الشئون الصحية بمطروح والعقيد خالد عبد اللطيف مأمور قسم مطروح، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بمطروح، ومشاركة عدد من أطباء وزارة الصحة لرعاية المحبوسين المودعين بالسجن المركزى بالقسم.

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