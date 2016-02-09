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اعتصام محامين بمركز سمنود بعد مشادة كلامية بين مساعد مدير الأمن وزميلهم

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اعتصام محامين بمركز سمنود بعد مشادة كلامية بين مساعد مدير الأمن وزميلهم اعتصام محامين بمركز سمنود بعد مشادة كلامية بين مساعد مدير الأمن وزميلهم
اعتصم عدد من المحامين مساء اليوم الثلاثاء داخل مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية بسبب مشادة كلامية نشبت بين اللواء محمود أبو طالب مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة وسمنود، والمحامى وليد شوكت أثناء تنفيذ قرار إزالة.

وقال عبد الحليم عبد ربه الأمين العام لنقابة المحامين بالغربية لـ"اليوم السابع" إن المحامى المذكور كان حاضرا أثناء تنفيذ قوة أمنية لقرار إزالة برئاسة مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة وسمنود، واعترض المحامى على تنفيذ القرار بموجب حكم قضائى صادر بإيقاف التنفيذ، وهو ما قابله اللواء محمود أبو طالب بقوله "دى بلطجة المحامين"، وهو ما دفع المحامين للاعتصام بالمركز ورفضوا إنهاء الاعتصام إلا بعد اعتذار مساعد مدير الأمن للمحامى وتدخل اللواء مشير فايز حكمدار أمن المحلة وسمنود وتم احتواء الموقف وأنهى المحامون اعتصامهم.
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