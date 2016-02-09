مبعوث بوتين للشرق الأوسط والسفير المصرى بروسيا يناقشان مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مبعوث الرئيس الروسى فى الشرق الأوسط ومساعد وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف ناقش مع السفير المصرى بروسيا محمد البدرى الأوضاع فى الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.

وأوضحت الخارجية الروسية وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الروسية "نوفستى" اليوم الثلاثاء، أنه خلال المحادثة تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا الساعة الإقليمية والعالمية، مع التركيز على الوضع فى سوريا واليمن وليبيا.

وفى الوقت نفسه، شدد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير الاستجابة الفعالة لتهديدات الإرهاب والتطرف.