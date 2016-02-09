الأمم المتحدة تحذر من سعى"داعش"فى السيطرة على المزيد من الأراضى الليبية

>حذرت الأمم المتحدة من سعى تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح لتوسيع نطاق نفوذه والسيطرة على المزيد من الأراضى فى ليبيا بشكل يومى.

وقال مارتن كوبلر المبعوث الأممى الخاص إلى ليبيا، فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" اليوم "الثلاثاء" ، إن هناك خطرا من تمدد التنظيم إلى عمق افريقيا والالتحام مع جماعة بوكو حرام الارهابية فى نيجريا والنيجرى وتشاد.

ودعا كوبلر إلى حكومة وحدة وطنية فى البلاد فى اقرب وقت ممكن لاعادة سلطة الدولة فى ليبيا.

>يشار إلى أن كوبلر قال ،فى وقت سابق من اليوم، فى تغريده له على حسابه ، إن الشعب الليبى ينتظر ولادة حكومة الوفاق الوطنى ويعلق عليها آمالا كبيرة.

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