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بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح وحدة جديدة لعلاج الفيروسات الكبدية بحوش عيسى

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بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح وحدة جديدة لعلاج الفيروسات الكبدية بحوش عيسى بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح وحدة جديدة لعلاج الفيروسات الكبدية بحوش عيسى
افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، اليوم، وحدة علاج الفيروسات الكبدية الجديدة بمستشفى حوش عيسى المركزى، ليصل إجمالى عدد المراكز التى تم افتتاحها بمدن ومراكز المحافظة إلى 7 مراكز، وتشمل حميات دمنهور ومستشفى إيتاى البارود ومستشفى كفر الدوار والمعهد الطبى القومى بدمنهور، ومستشفى مصنع الغزل بكفر الدوار ومستشفى إدكو ومستشفى حوش عيسى.

وباشر المحافظ توزيع جرعات العلاج من عقار السوفالدى على 31 حالة من مرضى فيروس سى بمستشفى حوش عيسى، من حساب تبرعات صندوق تحيا ، فى إطار تفعيل مبادرة محافظة البحيرة خالية من الفيروس الكبدى سى.

وتفقد مستشفى التكامل الصحى بقرية الكوم الأخضر بحوش عيسى، ووجه بضرورة توفير كل احتياجات المستشفى من أطقم الأطباء وهيئة التمريض والأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل المستشفى بكامل طاقتها.
>محافظ البحيرة يفتتح وحدة علاج الفيروسات الكبدية بحوش عيسى (1)

محافظ البحيرة يفتتح وحدة علاج الفيروسات الكبدية بحوش عيسى (2)

محافظ البحيرة يفتتح وحدة علاج الفيروسات الكبدية بحوش عيسى (3)

محافظ البحيرة يفتتح وحدة علاج الفيروسات الكبدية بحوش عيسى (4)
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