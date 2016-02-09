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جمارك العين السخنة تحبط محاولة تهريب عطور فرنسية واردة من الإمارات

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جمارك العين السخنة تحبط محاولة تهريب عطور فرنسية واردة من الإمارات جمارك العين السخنة تحبط محاولة تهريب عطور فرنسية واردة من الإمارات
أحبطت سلطات جمارك العين السخنة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة كل من حلمى أبو الحسن وأحمد شحاتة محاولة تهريب كمية كبيرة من العطور الفرنسية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس المصلحة تلقى إخطارا بإخبارية من يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى باعتزام إحدى الشركات استيراد عطور فرنسية داخل حاوية قادمة من الإمارات، للاستفادة من تطبيق اتفاقية الشراكة بين الدول العربية والإعفاء من الرسوم الجمركية مع التهرب من فارق السعر.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة جمركية وبتفتيش الحاوية تبين وجود 546 كرتونة بداخلهم 52416 ألف زجاجة عطور فرنسية ماركات عالمية باهظة الثمن.

وقرر جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.
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