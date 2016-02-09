إصابة مأمور مركز ملوى أثناء تنفيذ قرار إزالة بالمنيا

أصيب مأمور مركز ملوى، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار حائط منزل عليه فى حملة إزالات بقرية جلال الغربية التابعة لدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية يفيد إصابة العميد "عصام .ج"، مأمور مركز ملوى، إثر سقوط حائط عليه أثناء تنفيذه لحملة إزالات بقرية جلال الغربية، وبرفقته الرائد أحمد الصفطى، تمت إحالته إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج.

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