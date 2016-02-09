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محافظ جنوب سيناء: عدم تعيين أى موظف بناء على قرار رئيس الوزراء

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محافظ جنوب سيناء: عدم تعيين أى موظف بناء على قرار رئيس الوزراء محافظ جنوب سيناء: عدم تعيين أى موظف بناء على قرار رئيس الوزراء
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هناك اتجاها فى الدولة بعدم تعيين أى موظف وذلك عقب القرار الذى أصدره رئيس الوزراء هشام إسماعيل بوقف التعيينات حاليا فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف فودة أن الدولة فتحت مجالات جديدة للعمل والاستثمار داخل المحافظات للشباب مثل "مشروعك" الذى يمنح الشباب مبلغ يصل إلى 20 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروعات الخير ومشروع زراعة واستصلاح أراضى زراعية بواقع 5 فدادين لكل شاب مزودة بالمرافق.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذ للمحافظة الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة و اللواء جمال الرئيس السكرتير العام المساعد ومديرى الإدارات ورؤساء المدن لمناقشة إلغاء 500 وظيفة مخصصة إلى جنوب سيناء.

فى سياق متصل اقترح اللواء محمود عيسى السكرتير العام المساعد للمحافظة أن يتم الندب أو النقل بين المدن فى حال الزيادة لسد العجز بين المديريات و المدن، موضحا أنه لابد من توفير سكن إدارى للموظف فى حالة نقله لأنه رب أسرة.

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مصر 365

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