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وكيل تعليم بنى سويف: اقتراح المحافظ بمنح محاضرات مجانية مشروع قومى

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وكيل تعليم بنى سويف: اقتراح المحافظ بمنح محاضرات مجانية مشروع قومى وكيل تعليم بنى سويف: اقتراح المحافظ بمنح محاضرات مجانية مشروع قومى
وصف نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، اقتراح المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف تشغيل قاعات كونفرانس لبث محاضرات للطلاب بالمجان يقوم على إعطائها مجموعة من المعلمين الأكفاء كبديل للدروس الخصوصية بـ"المشروع القومى"، مؤكدا على تبنيه ومسئولو المديرية والإدارات تنفيذه بهدف محاربة الدروس الخصوصية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمديرى الإدارات التعليمية السبع لمناقشة الاستعدادات التى تمت لاستقبال الفصل الدراسى الثانى.

ووجه نبوى مديرى الإدارات التعليمية بمقترح داخل كل إدارة تتضمن كيفية البدء بالمشروع الذى اقترحه المحافظ على أن تقدم خلال اليومين القادمين.

كما تضمن الاجتماع عرض ومناقشة التنقلات المحدودة التى أجريت اليوم داخل الإدارات التعليمية، وأوضح وكيل وزارة التعليم أن منصب وكيل إدارة ببا التعليمية سوف يتم شغله قريبا.

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مصر 365

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