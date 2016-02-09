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بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح 3 ملاعب لكرة القدم بمركز حوش عيسى

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بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح 3 ملاعب لكرة القدم بمركز حوش عيسى بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح 3 ملاعب لكرة القدم بمركز حوش عيسى
أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ودورها فى تنمية مهارات الشباب وبناء أجسامهم وعقولهم والارتقاء بسلوكياتهم.

محافظ البحيرة يفتتح 3 ملاعب لكرة القدم بمركز حوش عيسى (1)

جاء ذلك خلال افتتاح 3 ملاعب لكرة القدم بمركز حوش عيسى، حيث افتتح البحيرة ملعب كرة القدم الكبير بمركز شباب الكوم الأخضر المقام على مساحة 70 × 120 متر وهو من ملاعب النجيل الصناعى القانونية والمزود بالإضاءة، وبلغت تكلفته مليون و 750 ألف جنيه وسوف تقام عليه مباريات الدرجة الأولى، وملعب كرة القدم الخماسى بمركز شباب الكوم الأخضر المزود بالنجيل الصناعى والإضاءة والبالغ تكلفته 650 ألف جنيه، وملعب كرة القدم الخماسى بمركز شباب مدينة حوش عيسى المزود بالنجيل الصناعى والإضاءة بتكلفة 650 ألف جنيه.

محافظ البحيرة يفتتح 3 ملاعب لكرة القدم بمركز حوش عيسى (2)

هذا وقد وجه المحافظ بفتح تلك الملاعب أمام الشباب والتيسير عليهم فى ممارسة أنشطتهم وهواياتهم الرياضية المختلفة بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة الثقافية والإجتماعية الأخرى بمراكز الشباب.

محافظ البحيرة يفتتح 3 ملاعب لكرة القدم بمركز حوش عيسى (3)
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