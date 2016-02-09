ضبط 12 طن عجوة غير صالحة و1000 لتر سولار بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية تحت إشراف مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة وإيميل عجبان وكيل المديرية، ومحسن عبدالسلام مدير الرقابة، حملة على الأسواق لضبط المخالفات بإدارة تموين العامرية.

وتم تحرير محضر مصنع لتعبئة بلح العجوة بدون ترخيص وضبط 12.500 طن بلح عجوة غير صالح للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير محضر محطة رصيف بدون ترخيص بقرية فنجرى النهضة، وتم التحفظ على 1000 لتر سولار كما تم تحرير محضر تصرف 47 جوال × 50 كيلو مخبز بلدى مدعم، محضر مطحن بدون ترخيص، محضر مخبز حر سياحى بدون ترخيص، 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، 2 محضر عدم إعلان ، 2 محضر بيع بأزيد من أسعارها خبز بلدى.

من جهة أخرى تم الإشراف على توزيع 150 أسطوانة بوتاجاز بمنطقة عبد القادر، والمرور على مخزن جملة العامرية، و المرور على مستودع دقيق العامرية.

كما تمكنت إدارة وسط التموينية من ضبط أحد المطاعم الشهيرة فى الحضرة يقوم باستخدام أسطونات البوتاجاز المدعمة صغيرة الحجم فى الأغراض الصناعية وتم مصادره والتحفظ على عدد 6 أنابيب بوتجاز وتم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن المطعم وقيد برقم 14110جنح باب شرق وجارى العرض على النيابة لاتخاذ ما يلزم.

كما تم الإشراف على توزيع 4 أطنان وراك مدعمه سعر الكليو 9.5 فى منطقة الحضرة الجديدة وميدان كابو.