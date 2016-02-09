أخبار عاجلة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 12 طن عجوة غير صالحة و1000 لتر سولار بالإسكندرية

Google+ Print
ضبط 12 طن عجوة غير صالحة و1000 لتر سولار بالإسكندرية ضبط 12 طن عجوة غير صالحة و1000 لتر سولار بالإسكندرية
شنت مديرية بالإسكندرية تحت إشراف مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة وإيميل عجبان وكيل المديرية، ومحسن عبدالسلام مدير الرقابة، حملة على الأسواق لضبط المخالفات بإدارة تموين العامرية.

وتم تحرير محضر مصنع لتعبئة بلح العجوة بدون ترخيص وضبط 12.500 طن بلح عجوة غير صالح للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير محضر محطة رصيف بدون ترخيص بقرية فنجرى النهضة، وتم التحفظ على 1000 لتر سولار كما تم تحرير محضر تصرف 47 جوال × 50 كيلو مخبز بلدى مدعم، محضر مطحن بدون ترخيص، محضر مخبز حر سياحى بدون ترخيص، 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، 2 محضر عدم إعلان ، 2 محضر بيع بأزيد من أسعارها خبز بلدى.

من جهة أخرى تم الإشراف على توزيع 150 أسطوانة بوتاجاز بمنطقة عبد القادر، والمرور على مخزن جملة العامرية، و المرور على مستودع دقيق العامرية.

كما تمكنت إدارة وسط التموينية من ضبط أحد المطاعم الشهيرة فى الحضرة يقوم باستخدام أسطونات البوتاجاز المدعمة صغيرة الحجم فى الأغراض الصناعية وتم مصادره والتحفظ على عدد 6 أنابيب بوتجاز وتم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن المطعم وقيد برقم 14110جنح باب شرق وجارى العرض على النيابة لاتخاذ ما يلزم.

كما تم الإشراف على توزيع 4 أطنان وراك مدعمه سعر الكليو 9.5 فى منطقة الحضرة الجديدة وميدان كابو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم