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مصرع ناشط فى كتائب القسام فى انهيار نفق جديد بقطاع غزة

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مصرع ناشط فى كتائب القسام فى انهيار نفق جديد بقطاع غزة مصرع ناشط فى كتائب القسام فى انهيار نفق جديد بقطاع غزة

>لقى ناشط فى كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس مصرعه بعد ظهر الثلاثاء بانهيار نفق جديد فى جنوب قطاع غزة، على ما أفاد بيان للقسام.

وقالت القسام فى البيان الذى تلقته وكالة فرانس برس أنها "تزف المجاهد مروان برهم معروف (27عاما) من خان يونس الذى ارتقى شهيدا إثر انهيار نفق للمقاومة"، وأكد الطبيب اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة أن "الشهيد برهم وصل الى مستشفى ناصر بخان يونس".

وقتل تسعة من نشطاء القسام فى انهيار أنفاق عديدة فى الأسبوعين الأخيرين، تحفر كتائب القسام وفصائل فلسطينية اخرى العديد من الانفاق تحت الأرض بما فى ذلك قرب الحدود بين القطاع وأسرائيل فى مناطق مختلفة فى القطاع والتى عادة ما تستخدم فى المواجهة مع الجيش الاسرائيلي.

وقتل الاثنين عامل فى نفق يستخدم للتهريب فى رفح فى جنوب القطاع.
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مصر 365

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