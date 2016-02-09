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صحيفة سعودية: إيران تعدم طفل أحوازى لتشجيعه فريق الهلال السعودى

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صحيفة سعودية: إيران تعدم طفل أحوازى لتشجيعه فريق الهلال السعودى صحيفة سعودية: إيران تعدم طفل أحوازى لتشجيعه فريق الهلال السعودى
قالت صحيفة "سبق" ، إن السلطات الإيرانية أعدمت الطفل ياسر شليباوى بعد حمله لافتة تشجيع لنادى الهلال السعودى، وذلك فى المباراة التى جمعته بفريق "الفولاذ" الإيرانى فى دورى أبطال آسيا قبل أشهر فى الأحواز المحتلة.

ونقلت مصادر صحفية أن شيلباوى حمل لافتة كتب عليها: "الهلال العربى.. أهلاً فيك فى ديار الأحواز العربية".

وقالت المصادر: "بعد ذلك تم اعتقال الطفل ومحاكمته بتهمة تشجيع الهلال وإعدامه رمياً بالرصاص"-وفقا لما ذكرته الصحيفة.

ويقول مراقبون فى مجال حقوق الإنسان: "تواصل إيران الملاحقات والإعدامات التى لا تستثنى الأطفال والشيوخ بتهم بعضها غير معترف به دولياً".
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مصر 365

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