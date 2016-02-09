اخبار فلسطين اليوم.. انفجار عبوة ناسفة بحى الزيتون بغزة

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن اخبار فلسطين اليوم، انفجرت عبوة ناسفة قرب أحد المحال الرياضية بحى الزيتون جنوبى مدينة غزة دون وقوع إصابات.

وذكرت مصادر فلسطينية محلية إن مجهولين فجروا عبوة ناسفة صغيرة الحجم أمام محل يستخدم كصالة لممارسة لعبة البلياردو بحى الزيتون قبل أن يلوذوا بالفرار.

وهرعت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى مكان الانفجار، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث .

ومن أخبار فلسطين اليوم، أجرت حركتا فتح وحماس يومى الأحد والاثنين، فى الدوحة محادثات بشأن آليات تطبيق المصالحة، من دون أن تعلنا عن تفاصيل ما أنتهى إليه اجتماعهما، بينما بدا مسئول فلسطينى متشائما حيال نتائج المحادثات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن المحادثات التى جرت فى الدوحة بين وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد ووفد حماس برئاسة خالد مشعل، بحثت فى "آليات تطبيق المصالحة ومعالجة العقبات التى حالت دون تحقيقها فى الفترة الماضية".

وأضافت الوكالة توصل الجميع إلى تصور عملى محدد لذلك، سيتم تداوله والتوافق عليه فى المؤسسات القيادية للحركتين وفى إطار الوطن الفلسطينى مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملى على الأرض".