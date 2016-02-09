البحرية الأيطالية : إنقاذ 91 مهاجرا بينهم اطفال ونساء سوريين

>ذكرت قوات خفر السواحل الايطالية اليوم الثلاثاء إن الوحدات البحرية شاركت مساء أمس فى ثلاث عمليات إنقاذ مختلفة ببحر ايجه، أدت إلى انقاذ حياة 91 مهاجرا.

وأضاف خفر السواحل فى بيان له اليوم أن "التزامنا يستمر فى اليونان"، والذى "يأتى بناء على طلب من وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)"، حيث "كان قد بدأ اعتبارا من الـ25 من يناير الماضي، بواسطة اثنين من زوارق الدورية وطائرة مروحية".

وذكر البيان أن "عملية الإنقاذ الأولى تمت على بعد بضعة أميال بحرية عن جزيرة ساموس"، حيث "أنقذ طاقم أحد زورقى البحرية 68 شخصا من أصل سوري، بينهم عشرين طفلا وعشرين امرأة". وعلى وجه الخصوص "كان بعض المهاجرين (39 شخصا)، على متن قارب على وشك الجنوح على الصخور"، بينما "لجأ بقية المهاجرين إلى اعتلاء صخرة تطل على البحر، فى محاولة لإيجاد مأوى".

وأشار خفر السواحل إلى أن "عملية الانقاذ كانت معقدة للغاية نظرا لضعف الرؤية"، وكذلك "لوجود نتوءات صخرية وصعوبات فى الوصول إلى الناجين"، وقد "تم أولا إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متن القارب المطاطي"، وبعدها "على الفور إنقاذ الأشخاص من على الجرف"، وذلك "بفضل تدخل فرقة الإنقاذ البحرى التابعة لقواتنا"، التى "تسلقت الصخرة وتمكنت من انقاذ جميع من كان عليها".

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