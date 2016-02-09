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أخبار العراق اليوم.. بغداد تجهز أفواجا من القوات الخاصة للتدريب فى مصر

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أخبار العراق اليوم.. بغداد تجهز أفواجا من القوات الخاصة للتدريب فى مصر أخبار العراق اليوم.. بغداد تجهز أفواجا من القوات الخاصة للتدريب فى مصر
تناولت أخبار العراق اليوم، استعداد العراق لإرسال أفواج من القوات الخاصة للالتحاق بتدريبات قتالية فى ، كما ألقت أخبار العراق اليوم الضوء على مقتل 15 داعشيا فى الأنبار وغربى بغداد.

أخبار العراق اليوم


>صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع العراقية نصير نورى بأن الوزارة تستعد لإرسال أفواج من القوات الخاصة، للالتحاق بتدريبات قتالية فى مصر خلال الشهرين المقبلين.

وقال المتحدث الرسمى الثلاثاء: إن الوزارة بدأت بتجهيز الأفواج العسكرية، التى ستتوجه للتدرب فى مدرسة القوات الخاصة المصرية.

وأشار إلى أن الاتفاق أبرم مع وزارة الدفاع المصرية، مضيفا أن إرسال القوات يجرى الإعداد له إلى جانب الاتفاق على المستحقات المالية.

أخبار العراق اليوم


>لقى 15 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى مصرعهم بنيران القوات العراقية خلال عمليات عسكرية فى الأنبار وغربى بغداد.. فيما رفعت قوات "مكافحة الإرهاب" علم العراق فوق مركز شرطة حصيبة الشرقية بالرمادى وواصلت القوت إخلاء المدنيين لفحص وتطهير المنطقة.

وذكرت قيادة عمليات بغداد أن القوات التابعة لها قتلت إرهابيا فى منطقة البو شجل، وتمكنت قوة أخرى من قتل ثلاثة إرهابيين آخرين فى منطقة "عودة الشكر"، ودمرت قوة ثالثة من "التدخل السريع" مقرا للتنظيم وقتلت 7 إرهابيين فى منطقة النعيمية جنوبى الفلوجة بالأنبار.

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