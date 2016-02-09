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تشكيل لجنة مصغرة تضم وزير العدل و5 وزراء للصياغة النهائية لقانون الصحافة

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تشكيل لجنة مصغرة تضم وزير العدل و5 وزراء للصياغة النهائية لقانون الصحافة تشكيل لجنة مصغرة تضم وزير العدل و5 وزراء للصياغة النهائية لقانون الصحافة
عقد المستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، اليوم، الثلاثاء، اجتماعا بممثلى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، للتداول حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والإسراع فى إجراءات إقراره من تمهيدا لتقديم المشروع لمجلس النواب.

وشارك فى الاجتماع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وحمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين "تحت التأسيس"، وخالد ميرى، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين.

وأكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، حرص الحكومة بكامل أعضائها على الإسراع فى إقرار قانون يضمن عمل الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية فى إطار من الحرية والاستقلال وبالتوازى مع المسئولية الوطنية والمهنية الملقاة على عاتقهم.

وشدد وزير العدل خلال اللقاء على أنه لا وجود لأى نية أو تربص لدى الحكومة أو أى طرف فيها للصحافة والإعلام والحرص التام على إصدار قانون متكامل يوازى بين الحقوق والواجبات والحرية والمسئولية.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة تضم إلى جانب وزير العدل كلا من وزراء التخطيط والمتابعة، والثقافة، والاستثمار، والاتصالات والتنمية المحلية، إضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات والجماعة الصحفية والإعلامية للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لكى يتم إقراره من الحكومة وتقديمه إلى مجلس النواب فى ضوء ما توافقت عليه الجماعة الصحفية و الاعلامية.

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مصر 365

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