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بالصور.. إزالة الحواجز الأسمنتية بمحيط مجلس النواب استعدادًا لزيارة الرئيس

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بالصور.. إزالة الحواجز الأسمنتية بمحيط مجلس النواب استعدادًا لزيارة الرئيس بالصور.. إزالة الحواجز الأسمنتية بمحيط مجلس النواب استعدادًا لزيارة الرئيس
رصد "اليوم السابع"، الاستعدادات التى تجرى فى محيط مقر البرلمان استعداداً لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المتوقعة الأسبوع القادم، لافتتاح الدورة البرلمانية لمجلس النواب.

وتمت إزالة الحواجز الأسمنتية المتواجدة أمام أبواب مجلس النواب، خاصة المقابلة منها لمجلس الوزراء، وذلك حفاظاً على جمال مجلس النواب، ومن المتوقع أن يكون هناك فرقة لعزف السلام الجمهورى فى شارع مجلس الوزراء أثناء حضور الرئيس.
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33-بالصور..-استعدادات-مقر-مجلس-البرلمان-لزيارة-الرئيس-المتوقعة-الاسبوع-القادم

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بالصور..-استعدادات-مقر-مجلس-البرلمان-لزيارة-الرئيس-المتوقعة-الاسبوع-القادم
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