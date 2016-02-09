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تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بالتخابر مع قطر لـ13 فبراير للمرافعة

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تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بالتخابر مع قطر لـ13 فبراير للمرافعة تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بالتخابر مع قطر لـ13 فبراير للمرافعة
أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 13 فبراير الجارى لسماع مرافعة المتهم الأول محمد مرسى مع استعجال النيابة العامة تنفيذ قرارات المحكمة السابقة، واستمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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