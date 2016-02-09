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"تعليم الشرقية": فوز إدارة فاقوس بمسابقة المعلم المبدع على مستوى الوزارة

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"تعليم الشرقية": فوز إدارة فاقوس بمسابقة المعلم المبدع على مستوى الوزارة "تعليم الشرقية": فوز إدارة فاقوس بمسابقة المعلم المبدع على مستوى الوزارة
أكد محمد يعقوب المتحدث الإعلامى لإدارة فاقوس التعليمية، أن الإدارة فازت على مستوى الوزارة بمسابقة المعلم المبدع باثنين من المشروعات، الأول باسم المعلمين على عبد الستار ومحمد الفقى بمدرسة هند الثانوية وعنوانه لون حياتك، والثانى باسم المعلم على أبو صهوة بمدرسة عرب شمس الابتدائية وعنوانه (لون حياتك بالفرنسية ) .

وأضافت أميمة الشرقاوى مدير إدارة التطوير التكنولوجى بإدارة فاقوس التعليمية، أنه تم تصعيد مشروع على عبد الستار إلى الوزارة، وسينافس الثلاث معلمين على مستوى الدول العربية لتحتل مكانتها العلمية بين الدول العربية .

وأشار يعقوب أن السيد البرعى مدير عام إدارة فاقوس التعليمية، قرر إقامة حفل كبير لتكريم المبدعين والعمل على تنمية المواهب الإبداعية بالتعليم، الذى إن استقام تنهض مصر وتكون فى مقدمة الدول.

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