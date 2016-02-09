محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير منطقة الغابة

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبو ريد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونائبه حسن بشير ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ما يجرى تنفيذه حاليا من أعمال الحملة المكبرة التى تتم بالتعاون فيما بين عمال الأحياء الثلاثة ومجلس المدينة، وباستخدام عدد كبير من اللوادر والآليات والمعدات، من أجل العمل على رفع كفاءة وتطوير منطقة الغابة وقص وتهذيب الأشجار وصيانة المسطحات الخضراء ورفع القمامة والمخلفات بالمنطقة، بالإضافة إلى إعادة صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة وصيانة شبكة الرى للمسطحات الخضراء، من أجل استعادة بريقها من جديد لتكون متنفسا ورئة لشعب الإسماعيلية، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ أعمال وبرامج خطة محافظة الإسماعيلية للتطوير والتجميل والعمل على استعادة الوجه الحضارى والجمالى المشرق الإسماعيلية، وإعادة رفع شعار ابتسم أنت فى الإسماعيلية.

وأكد المحافظ أن هناك خطة تنفيذية تتضمن إعادة تأهيل الغابة من جديد ورفع كفاءتها واستثمارها لتكون متنزها مفتوحا لشعب ومواطنى الإسماعيلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة والجهات المعنية، كما أكد أنه على رأس الجهاز التنفيذى للمحافظة يسعى جاهدا لاستعادة جميع الموروثات الجمالية المرتبطة بالإسماعيلية، مشيرا إلى أن تجربة تطوير الغابة التى ظلت مهملة لسنوات طويلة لم تمتد لها يد التطوير يجب أن يتم تعميمها على باقى المناطق المماثلة بالإسماعيلية.

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