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السجن 8 سنوات لمعاون مباحث الإسماعيلية المتهم بالتسبب فى وفاة طبيب بيطرى

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السجن 8 سنوات لمعاون مباحث الإسماعيلية المتهم بالتسبب فى وفاة طبيب بيطرى السجن 8 سنوات لمعاون مباحث الإسماعيلية المتهم بالتسبب فى وفاة طبيب بيطرى
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين عمرو الجوهرى ومحمود الشربينى وسكرتارية محمد فؤاد ومحمود الريس بالسجن 8 سنوات للضابط محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، حيث تم الحكم على الضابط بـ5 سنوات بتهمة ضرب أفضى إلى موت، و3 سنوات فى التزوير بمحرر رسمى، فى واقعة وفاة الطبيب البيطرى عفيفى حسنى عفيفى وغرامة 5 آلاف جنيه عن تهمة سب زوجة الطبيب المتوفى.

وذلك فى أولى جلسات محاكمة ضابط الشرطة محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، المتهم بالاعتداء بالضرب، ما أدى إلى وفاة طبيب بيطرى عفيفى حسن عفيفى، بعد اصطحابه من داخل الصيدلية التى تملكها زوجته بدائرة القسم، وقد حضر الضابط المتهم إلى قاعة المحكمة والدخول إلى قفص الاتهام وبدأت المحكمة وقائع الجلسة بالاستماع إلى شهادة الطبيب الشرعى وشهود الإثبات والنفى فى الواقعة.

واستمعت المحكمة إلى الطبيب الشرعى الذى أكد أن الآثار المتواجدة بظهر المتوفى لا تتسبب فى الوفاة وحدها لكن كان هناك تدفق فى مادة الإدرنيالين، ما تسبب فى إجهاد القلب ما تسبب فى الوفاة.

وكان قاضى التجديد قد أخلى سبيل الضابط بعد حبسه وتجديد حبسه بمعرفة النيابة العامة وقبل تنفيذ القرار تم القبض عليه مرة أخرى بعد استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله وتقديم زوجة الطبيب بأدلة جديدة فى القضية فقررت حبسة أربعة أيام بعد تقديم زوجة الطبيب المتوفى عفيفى حسنى عفيفى فيديوهات جديدة ضد الضابط وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات للمحاكمة.

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مصر 365