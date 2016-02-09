بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة لتطوير مسجد أبو بكر الصديق

قام اليوم الثلاثاء، اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بمتابعة مراحل تنفيذ أعمال صيانة وترميم مسجد أبو بكر الصديق، وتفقد اللمسات الأخيرة وأعمال التشطيبات النهائية لترميم المسجد، والتى بلعت جملة تكلفتها نحو 1.7 مليون جنيه، ومن المنتظر أن يتم افتتاح خلال الأيام القليلة القادمة، ودعوة فضيلة وزير الأوقاف وعدد من قيادات الوزارة لحضور مراسم إعادة الافتتاح الرسمى للمسجد.

وتوقف المسجد دام لأكثر من عام على غلق مسجد أبو بكر الصديق بميدان شامبليون، والذى يعد أكبر مساجد المحافظة من حيث المساحة، علاوة على تميزه بالطرز المعمارية والزخارف الإسلامية الفريدة، وذلك بسبب تعرض بعض أجزاء من المساجد للتصدع واحتياجها بشكل ملح إلى الترميم والتطوير، مما دعا إلى إغلاق المسجد واتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعادة تأهيله وترميمه بالشكل اللائق على مدى 15 شهرا كاملا من العمل المتواصل.

رافق المحافظ فى زيارته التفقدية للمسجد كل من المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية.

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