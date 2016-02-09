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السيسي يطلق مشروع "تحيا مصر" للإسكان الاجتماعي لإضافة 200 ألف وحدة

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السيسي يطلق مشروع "تحيا مصر" للإسكان الاجتماعي لإضافة 200 ألف وحدة السيسي يطلق مشروع "تحيا مصر" للإسكان الاجتماعي لإضافة 200 ألف وحدة
اِجتمع الرئيس عبد الفتاح اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق، و اللواء أمير سيد أحمد مساعد وزير الدفاع رئيس فرع المشروعات بالقوات المسلحة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض التصور المقترح لمشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث وجه الرئيس بإطلاق مشروع تحيا للإسكان الاجتماعي لإضافة 200 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل خلال عام من استلام الأراضي وبدء العمل بعد تخصيصها، وذلك بالإضافة إلى 256 ألف وحدة سكنية أخرى تم بالفعل الانتهاء من 101 ألف وحدة سكنية منها، وجاري العمل على إنشاء 155 ألف وحدة أخرى، ليصبح إجمالي ما سيتم تنفيذه خلال عامين 456 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمُدن الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس كان قد أعلن يوم السبت الماضي خلال افتتاح مشروعات سكنية جديدة عن تخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي.

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مصر 365

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