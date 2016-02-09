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بالصور.. حملة لإزالة التعديات وأخرى لتجميل مدينة مطبوس كفر الشيخ

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بالصور.. حملة لإزالة التعديات وأخرى لتجميل مدينة مطبوس كفر الشيخ بالصور.. حملة لإزالة التعديات وأخرى لتجميل مدينة مطبوس كفر الشيخ
ترأس المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، اليوم الثلاثاء، حملة إزالات مكبرة على عدد من قرى مركز مطوبس، بحضور سليم محمد أبو شريف نائب رئيس المدينة، وراشد شرف الدين نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وراشد درويش رئيس الوحدة المحلية لبنى بكار، وعمر الزعيقى رئيس الوحدة المحلية لمنية المرشد وحماية الأراضى ومديرى الجمعيات الزراعية، والسيد أبو زلاط رئيس قسم الإزالات بالوحدة وتحت حراسة قوة من مركز شرطة مطوبس برئاسة الرائد محمد الصرفى وملازم أول محمد ناجى والقوة المرافقة له.

وتم تنفيذ حالات إزالة عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والبعض له سقف بالخرسانة، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، حفاظا على هيبة الدولة وحفاظا على الأرض الزراعية.

كما تابع رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة مكبرة لتجميل ونظافة شوارع مدينة مطوبس، وشدد على سرعة رفع القمامة، وعدم تواجد قمامة بالشوارع، وتقليم الأشجار بالمدينة، وكلف القسم الزراعى (المشتل) بسرعة الانتهاء تنسيق المشتل.

ازالة وتجميل شوارع (1)

ازالة وتجميل شوارع (2)

ازالة وتجميل شوارع (3)

ازالة وتجميل شوارع (4)
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