تعليم كفر الشيخ تنظم مهرجان "حلوة يا بلدى" بحضور المحافظ

نظمت مديريىة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مهرجان "حلوة يا بلدى" برعاية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وبإشراف عام الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية التعليم بكفر الشيخ، وتدريب وإعداد وفاء عبد الله المدير العام التنفيذى، وأحمد موسى وكيل المديرية، بالمدرسة الفنية المتقدمة لجميع الموهوبين فى كل المراحل التعليمية فى الإدارات التعليمية الـ13 التى تضمهم مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حضر المهرجان اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والمستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، وقيادات التربية والتعليم.

وقدم عدد من مدارس كل إدارة من الإدارات التعليمية عروضا فنية ومعارض وما تعبر عنه كل مدينة من المدن، وما تنتجه من منتجات زراعية أوصناعية أو ثروة سمكية وغيرها من المنتجات.

وقال اللواء السيد نصر إنه سعيد بما شاهده اليوم من أنشطة متعددة ومواهب كثيرة، وأنه لم يشاهد مثل ذلك المهرجان المعبر عن حب المصريين لوطنهم، وأنه تابع منتجات المدارس الفنية، وإبداعات الطلاب والطالبات من كل الإدارات التعليمية، مؤكداً أنه يولى اهتماما كبيرا بالتربية والتعليم، وأنه سيرعى الموهبين.

وأضاف نصر أنه يثمن الجهد الكبير الذى تؤديه الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وكل العاملين بالإدارات التعليمية والمدارس، وأنه سيلتقى بكل الموهبين والمبدعين من أبناء التربية والتعليم، مؤكداً أن كفر الشيخ بدأت فى تطوير العملية التعليمية من خلال عدد من الوسائل لاقت تأييد واستحسان وزير التربية والتعليم.

وأضافت الدكتورة منى مصطفى وكيل تعليم كفر الشيخ "أن الموهوبين كنز من الأمة المصرية ويجب استثماره بالشكل الأمثل، ونحن نحتفل بإبداعهم فى مهرجان حلوة يا بلدى، كما يسعدنى أن أجدد لكم الإيمان المطلق بالشباب، والموهوبين خصوصا، وهذا ما يسعى إليه قطاع التعليم فى كفر الشيخ لرعاية الطلاب واستثمار طاقاتهم، فضلا عن أهمية ممارسة الأنشطة بكل مستوياتها.



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