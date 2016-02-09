ننشر حركة تنقلات الشرطة بمديرية أمن الإسماعيلية

أجرى اللواء على العزازى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، حركة تنقلات محدودة تنفيذ لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، شملت الحركة العديد من الضباط والقيادات الأمنية بالمديرية، وذلك لتحقيق التواجد الشرطى الفاعل والعمل على إرساء الأمن بشقيه "المنع، الضبط".

وقد شملت الحركة تصعيد العديد من الكوادر الشابة ذات الكفاءة والمشهود لهم بالقدرة على التطوير فى جميع المناحى الأمنية لمواجهة الخارجين على القانون وتحقيق رسالة الأمن السامية فى ربوع الإقليم وشملت الحركة د 82 ضابط منهم 4 عمداء و7 عقداء و58 ضابط نظام و24 ضابط مباحث من مختلف الرتب، من أبرزهم: تعيين العميد محمود عاشور من مأمور مركز القصاصين إلى مأمور مركز أبوصوير، والعميد طاهر سليم من مأمور مركز أبو صوير إلى مأمور مركز القصاصين والعميد مدحت كامل من رئيس قسم الأمن والنظام إلى مفتش بفرقة الغرب، والعقيد هشام السبع من وكيل ادارة شرطة النجدة إلى رئيس قسم المرافق والعقيد عادل مرسى من رئيس قسم المرافق إلى رئيس قسم الأمن والنظام والعقيد أسامة حسين من نائب مأمور قسم ثالث إلى رئيس قسم العمليات بإدارة الترحيلات.

والعقيد تامر حسن من إدارة الترحيلات إلى رئيس قسم حقوق الانسان والعقيد محمد لطفى مكاوى وكيلا للإدارة شرطة النجدة والعقيد إيهاب مصطفى مفتش مباحث المنطقة المركزية بالإضافة إلى عمله كرئيس لقسم مباحث الاموال العامة والمقدم هانى مصطفى مفتش مباحث مركزى الاسماعيلية وفايد، بالإضافة إلى عمله بقسم المعلومات الجنائية والمقدم أيمن غنيم من قسم الأمن والنظام إلى نائب مأمور قسم ثان والرائد رضا حسين نائبا لمأمور قسم شرطة ثالث والرائد عادل المسيرى وكيلا لقسم شرطة المسطحات المائية والنقيب عبد الرؤوف شاهين من معاون مباحث قسم ثان إلى رئيس وحدة مباحث مركز القنطرة غرب.