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بالصور.. محافظ الدقهلية يوجه بضرورة متابعة مواقف الأجرة فى المحافظة

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بالصور.. محافظ الدقهلية يوجه بضرورة متابعة مواقف الأجرة فى المحافظة بالصور.. محافظ الدقهلية يوجه بضرورة متابعة مواقف الأجرة فى المحافظة
توجه المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، بزيارة المواقف، بمراكز ومدن المحافظة، بشكل مفاجئ، للوقوف على أهم المشكلات التى تقابل الركاب بمواقف الدقهلية.

وقام محمد جمعة، مدير عام المواقف، بمحافظة الدقهلية، اليوم، بزيارة مفاجأة إلى مواقف مركز ومدينة شربين، لحل بعض المشاكل بالمواقف والعاملين بها، والحديث مع السائقين، ومتابعة منظومة العمل بالمواقف، والتنسيق مع رجال المرور لانضباط حركة خطوط السير.
>زيارة محافظ الدقهلية لمواقف المنصورة (1)

زيارة محافظ الدقهلية لمواقف المنصورة (2)

زيارة محافظ الدقهلية لمواقف المنصورة (3)

زيارة محافظ الدقهلية لمواقف المنصورة (4)
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