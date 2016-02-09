إغلاق 5 أقسام بمستشفى خاص بالمنيا لعدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى

>وافق اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، على إغلاق جناح العمليات ومركز العلاج الطبيعي، ومعمل التحاليل الطبية،بمستشفي أبو السعود بقرية الشرفا بالمنيا، كما وافق على إغلاق الدور الأرضي لجراحة العظام، وكذلك الدور الثاني العلوي لجراحة النساء والتوليد بدار أبو السعود الطبي للجراحة العامة بسكة تله .

قال المحافظ إنه لن يتوان في اتخاذ قرار إغلاق أية منشأة طبية غير ملتزمة بالشروط الصحية القانونية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، كما أن المحافظة تواصل عمليات المراقبة والتفتيش على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح، المعنية بسلامة و أمن وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.

من جانبه قال الدكتور نصيف الحفناوي مدير مديرية الطب بالمنيا، إن قرار الإغلاق جاء عقب عرض مذكرة على المحافظ بعدد من المخالفات بعض أقسام المستشفى مثل عدم وجود تمريض كافي وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى ، وأشار إلي أنه تم إعطاء المدير الفني لمركز ودار أبو السعود الطبي للجراحة العامة مهلة أسبوع لسرعة توفيق أوضاعهم .