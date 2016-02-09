النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قتل على يد زوج أخته داخل شقته بمصر القديمة

أمر محمد حسين، رئيس نيابة مصر القديمة، بتشريح جثة عامل لتحديد سبب الوفاة، وكلف المباحث بسرعة التحريات حول واقعة مقتل عامل بطعنات نافذة فى الجسم بشقته، وتحويل القضية إلى النيابة الحوادث لاستكمال التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، باشرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار شريف أشرف، التحقيق فى القضية بعد ثبوت تورط صاحب محل فى الواقعة، وشقيق زوجة المجنى عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية عن تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد عثور الأهالى على جثة عامل أمام مسكنه.

وانتقل فريق من النيابة العامة، وبمناظرة الجثة تبين تلقيها 30 طعنة أسفرت عن الوفاة، وكشفت التحريات تعدد علاقات المجنى عليه النسائية.

واعترف شقيق زوجة المجنى عليه بأنه كان يشاهد فتيات تتردد على المجنى عليه فى غياب شقيقته، وفى يوم الحادث استغل المتهم سفر شقيقته لشرم الشيخ، وصعد لشقة زوجها، ودفعه أثناء فتحه باب الشقة، ثم سدد له عدة طعنات.

وكان قد أنهى عامل حياة زوج شقيقته، ووجه له طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل شقته بمصر القديمة، وذلك بسبب علاقاته النسائية المتعددة، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.