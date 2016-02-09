أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قتل على يد زوج أخته داخل شقته بمصر القديمة

Google+ Print
النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قتل على يد زوج أخته داخل شقته بمصر القديمة النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قتل على يد زوج أخته داخل شقته بمصر القديمة
أمر محمد حسين، رئيس نيابة القديمة، بتشريح جثة عامل لتحديد سبب الوفاة، وكلف المباحث بسرعة التحريات حول واقعة مقتل عامل بطعنات نافذة فى الجسم بشقته، وتحويل القضية إلى النيابة الحوادث لاستكمال التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، باشرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار شريف أشرف، التحقيق فى القضية بعد ثبوت تورط صاحب محل فى الواقعة، وشقيق زوجة المجنى عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية عن تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد عثور الأهالى على جثة عامل أمام مسكنه.

وانتقل فريق من النيابة العامة، وبمناظرة الجثة تبين تلقيها 30 طعنة أسفرت عن الوفاة، وكشفت التحريات تعدد علاقات المجنى عليه النسائية.

واعترف شقيق زوجة المجنى عليه بأنه كان يشاهد فتيات تتردد على المجنى عليه فى غياب شقيقته، وفى يوم الحادث استغل المتهم سفر شقيقته لشرم الشيخ، وصعد لشقة زوجها، ودفعه أثناء فتحه باب الشقة، ثم سدد له عدة طعنات.

وكان قد أنهى عامل حياة زوج شقيقته، ووجه له طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل شقته بمصر القديمة، وذلك بسبب علاقاته النسائية المتعددة، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"