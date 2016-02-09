نيابة سنورس تحقق فى مصرع 2 وإصابة آخر فى مشاجرة بالفيوم

بدأت نيابة سنورس اليوم التحقيق فى مصرع اثنين بينهما متهم فى 16 قضية، وإصابة ثالث فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس، محافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى إبشواى المركزى، والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مدير مستشفى أبشواى المركزى، بوصول (بكار ر.ع.ر-30 سنة)، عاطل، مقيم بعزبة إلياس بمركز إبشواى، جثة هامدة، وتبين أنه سبق اتهامه فى 16 قضية، منها سلاح نارى، ومقاومة سلطات، وقتل، ومخدرات، وضرب، آخرهم القضية رقم 163 لسنة 2015 جنح مركز شرطة إبشواى، بتهمة الضرب، و(شعبان م.ج.خ-26 سنة)، سائق، من نفس العزبة، جثة هامدة، إثر إصابته بطلقات نارية، حيث تم نقلهما إلى مستشفى إبشواى المركزى، وأودعا المشرحة.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مدير مستشفى الفيوم العام، بوصول (عبدالله م.ع-25 سنة)، عاطل، من قرية "وليدة"، بمركز سنورس، والسابق اتهامه فى القضية رقم 22694 لسنة 2014، جنح مركز شرطة سنورس، متهم بسرقة بالإكراه، مصاب بطلقات نارية بالبطن، والصدر، واشتباه نزيف داخلى، وحالته الصحية سيئة، ولا يمكن استجوابه.

وتبين من التحريات الأولية، أن مشاجرة وقعت بينهم، وآخرين بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وملابستها، وأسبابها، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وحرر محضر بالواقعة رقم 1158 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق .