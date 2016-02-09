أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غداً.. الحكومة تستعرض قانون الخدمة المدنية الجديد قبل عرضه على البرلمان

Google+ Print
غداً.. الحكومة تستعرض قانون الخدمة المدنية الجديد قبل عرضه على البرلمان غداً.. الحكومة تستعرض قانون الخدمة المدنية الجديد قبل عرضه على البرلمان
يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غداً الأربعاء، اجتماع الأسبوعى لمناقشة ومتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما يتناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب بعد رفض البرلمان للقانون السابق.

كما يتناول الاجتماع تقرير حول متابعة ما حدث لمرضى مستشفى الرمد بطنطا الذين أصيبوا بالعمى، وتقرير من وزير الصحة حول هذا الأمر ومتابعته، بجانب متابعة قانون التأمين الصحى الشامل.

كما يتناول الاجتماع تقارير وزراء الداخلية والسياحة حول الأوضاع الأمنية والسياحية الحالية، بالإضافة إلى متابعة أهم القوانين التى تعمل الحكومة على الانتهاء منها لعرضها على مجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء استعرض فى اجتماعه الأسبوع الماضى ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية يأخذ في اعتباره كافة الاعتراضات التي أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 عند مناقشته في جلسة إقرار القوانين الصادرة في غيبة البرلمان.

وقرر مجلس الوزراء خلال الاجتماع الماضى تشكيل مجموعة عمل من وزراء: التخطيط، المالية، والشئون القانونية ومجلس النواب، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لإرساله لرئيس البرلمان كمشروع جديد مقدم من الحكومة تمهيدأً لعرضه على مجلس النواب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان