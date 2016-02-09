غداً.. الحكومة تستعرض قانون الخدمة المدنية الجديد قبل عرضه على البرلمان

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غداً الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة ومتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما يتناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب بعد رفض البرلمان للقانون السابق.

كما يتناول الاجتماع تقرير حول متابعة ما حدث لمرضى مستشفى الرمد بطنطا الذين أصيبوا بالعمى، وتقرير من وزير الصحة حول هذا الأمر ومتابعته، بجانب متابعة قانون التأمين الصحى الشامل.

كما يتناول الاجتماع تقارير وزراء الداخلية والسياحة حول الأوضاع الأمنية والسياحية الحالية، بالإضافة إلى متابعة أهم القوانين التى تعمل الحكومة على الانتهاء منها لعرضها على مجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء استعرض فى اجتماعه الأسبوع الماضى ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية يأخذ في اعتباره كافة الاعتراضات التي أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 عند مناقشته في جلسة إقرار القوانين الصادرة في غيبة البرلمان.

وقرر مجلس الوزراء خلال الاجتماع الماضى تشكيل مجموعة عمل من وزراء: التخطيط، المالية، والشئون القانونية ومجلس النواب، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لإرساله لرئيس البرلمان كمشروع جديد مقدم من الحكومة تمهيدأً لعرضه على مجلس النواب .