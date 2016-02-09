"دبي كانفس" يستقطب 3من أهم رواد الرسم ثلاثي الأبعاد في العالم

كشف "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن مشاركة نخبة من أشهر فناني الرسم ثلاثي الأبعاد والخداع البصري حول العالم ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان "دبي كانفس" التي ينظمها "براند دبي" في دبي خلال الفترة من الأول حتى /14/ من شهر مارس المقبل بالشراكة مع "جي بي آر".

ومن بين أهم الفنانين العالميين المشاركين في هذه الدورة ثلاثة من أشهر رواد فن "الرسم ثلاثي الأبعاد" والجداريات الحديثة والمعروفة باسم "الجرافيتي" وهم الهولندي ليون كير والبرتغالي سيرجيو أوديث والإنجليزي فاناكابان والذين اشتركوا جميعهم في الانتماء لهذه المدرسة الفنية المعاصرة والتي تقوم على مبدأ العمل في الأجواء المفتوحة والتفاعل المباشر مع الجمهور ما يضيف إلى هذا النوع من الفن بعدا جديدا وهو التفاعل الحي مع الحضور من متابعي ومحبي هذا الشكل من أشكال التعبير الفني وهو الأسلوب المميز لفناني الشارع بخروجهم برؤاهم وصورهم الفنية خارج جدران المعارض الفنية التقليدية.

وقالت عائشة بن كلي عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان "دبي كانفس" إن إدارة المهرجان حرصت أن يكون ظهوره بالغ التميز في ثاني انعقاد له وذلك بتوفير كل العناصر التي تقديم تجربة فنية وإبداعية فريدة تمثل إضافة حقيقية لأجندة دبي الإبداعية والثقافية والفنية.

> وأشارت إلى حرص اللجنة خلال فترة الإعداد على التدقيق في اختيار أفضل المواهب الفنية من مختلف أنحاء العالم والتي تتسق إبداعاتها مع روح المهرجان ذي الطبيعة الجماهيرية لاستضافتها في دبي ومن بينهم فنانين كبار شاركوا في الدورة الأولى إضافة إلى آخرين يتم استضافتهم للمرة الأولى من الأرجنتين والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة والصين وأستراليا وغيرها وذلك حرصا على تقديم دورة فريدة تمتع المهتمين بهذا الشكل أشكال التعبير الفني الحديث.

ويتوافق تواجد هذه المجموعة المتميزة من الفنانين في دبي مع دورها كنقطة لقاء مهمة تجمع دائما المبدعين في شتى المجالات من شرق العالم وغربه فضلا عن أن اجتماعهم في مكان واحد يقدم للفنانين المحليين فرصة مميزة للاقتراب من أفكارهم وإبداعاتهم ومناقشتهم في الأساليب المبتكرة التي يوظفونها في التعبير عن أفكارهم غير التقليدية والممعنة في الحداثة ليفتح بذلك أمامهم المجال أمام اكتساب خبرات ومهارات جديدة تسهم في صقل مواهبهم الفنية لاسيما وأن العديد من أولئك الفنانين ربما من الصعب التقائهم خارج المهرجان الذي يسعى لتقديم إضافة مفيدة وممتعة لمحبي ومحترفي الفنون على السواء.

ويعتبر الهولندي ليون كير أحد رواد فن الجداريات الواقعية في العالم وذلك لما عرف عنه من مهارة كبيرة تمكنه من استخدام خليط من التقنيات الفنية والمواد والخامات المختلفة مثل الإكريليك والأشرطة اللاصقة التي تعد من أحدث الوسائل التعبيرية التي يوظفها الفنان بمهارة عالية لتكوين ملامح الصور ودرجات الظلال بأسلوب مبهر بجانب مجموعة متنوعة من الألوان والخامات.

ويتميز كير بأسلوبه الخاص في فن الرسم ثلاثي الأبعاد حيث اشتهر بموهبته الاستثنائية في تحويل الصور الحقيقة إلى صور افتراضية تعطي بعدا إضافيا للرؤية لا يتواجد في الصورة الواقعية أو ما يعرف فنيا بإضافة الطبقة التفاعلية غير الملحوظة لتصبح الصورة أكثر تجسيدا بمساحات ضخمة وقياسات عملاقة تناسب مع البيئة التي يتم رسمها فيها والتي تخرج عن نطاق مقاييس اللوحات التشكيلية التقليدية.

وخلال مشواره الفني الحافل قام كير بتصميم وإنتاج جداريات إعلانية عملاقة لمجموعة من كبرى الشركات العالمية وشارك بلوحاته في مختلف المعارض الفنية في كل من أوروبا وأمريكا .. وقال كير أنه يحرص كفنان "جرافيتي" على مشاركة الجمهور رسم أعماله الفنية في الأجواء المفتوحة وهو ما يعطيه متعة حقيقية لا يحظى بها عندما يعمل منفردا.

ويستضيف المهرجان في ثاني دوراته الفنان البرتغالي سيرجيو أوديث الذي حول فن "الجرافيتي" من هواية إلى مهنة دائمة له وذلك في أوائل التسعينيات إذ بدأ ممارسته في شوارع المدن وأنفاق القطارات ثم تطورت مهاراته الفنية ليبتكر أسلوبه الفني الخاص في الرسم المنظوري والذي يتسم في مجمله بالغموض وذلك بتوظيف درجات الظلال في لوحاته.

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