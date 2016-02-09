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خالد بحاح: سيطرنا على 80% من الأراضي اليمنية

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خالد بحاح: سيطرنا على 80% من الأراضي اليمنية خالد بحاح: سيطرنا على 80% من الأراضي اليمنية

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس الوزراء الدكتور خالد بحاح أنه  تمت السيطرة على 80% من الأراضي  اليمنية، مشيراً إلى  وصول قوات الشرعية  إلى مشارف صنعاء. جاء ذلك خلال  جلسة خاصة بعنوان "تحدي الحكومات في تحقيق التنمية" في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في يومها الثاني.

وقال : "المساندة الخليجية لإنقاذ اليمن كانت مهمة للغاية والتردد كان سيجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه"، مبيّناً وجود رؤية لإعادة الإعمار وإعادة اليمن إلى وضعها الطبيعي.

وأردف أن تحرير تعز تم وبكل الوسائل المتاحة وسيكون التحرير وفك الحصار عنها قريبا أن  لما نكث الحوثيون وصالح بالعهد تدخلت دول الخليج لإنقاذ البلاد وإعادة الشرعية.

وأوضح أن المشكلة في اليمن ليست يمنية صرفة مما عرقل الحل اليمني نظراً للجود الإيراني هناك فيما أكد جدية العمليات الأمنية خلال الأيام القادمة لتطهير عدن من ميليشيات الحوثي.

وقال: "توجهنا إلى جنيف للانطلاق بالعملية السلمية ولكن الميليشيات بينت لنا أنها ليست يمنية بل مدعومة من جهات خارجية."

وذكر أن أولويات اليمنية هو توفير الغذاء والإيواء والتنمية.

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