إعلان الطوارئ بجزيرة فى هاواى بسبب انتشار حمى الدنج

أعلن حاكم جزيرة "بيج أيلاند" فى هاواى حالة الطوارئ أمس الاثنين لمواجهة إصابات متزايدة بحمى الدنج -التى ينقلها البعوض الحامل للفيروس- من تأكد حدوث 250 إصابة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وبأمر بيلى كينوى حاكم مقاطعة بيج أيلاند سيسمح لسكان الجزيرة بالتخلص من أطر السيارات القديمة فى مكبات القمامة لأن الإطارات القديمة الملقاة فى الشوارع هى من المواضع المعروفة لتوالد البعوض.

وقال حاكم المقاطعة ومسئولو الصحة فى هاواى إن هناك 250 حالة إصابة مؤكدة بحمى الدنج منذ 29 أكتوبر الماضى فى أكبر عدد مسجل من الإصابات بالمنطقة منذ أربعينات القرن الماضى.

وتتسبب حمى الدنج فى أعراض تشبه الأنفلونزا ونزلات البرد وقد تتطور لتصبح حمى الدنج النزفية التى تسبب الوفاة.

وقال ديفيد إيجى حاكم هاواى فى بيان إنه يعزز الجهود المبذولة فى بيج أيلاند لكنه لن يعلن حالة الطوارئ على مستوى الولاية إلا إذا انتشرت العدوى إلى جزر أخرى وتطورت لتصبح مثل عدوى زيكا الفيروسية.

وتنتشر عدوى زيكا بسرعة فى أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة الكاريبى وترتبط باحتمال حدوث تشوهات للمواليد فى البرازيل.

وقال مسئولون إن طفلا ولد الشهر الماضى مصابا بتلف فى المخ بمستشفى فى واهو بهاواى يمثل على ما يبدو أول حالة إصابة على أراضٍ أمريكية بفيروس زيكا الذى ينقله البعوض.

وحمى الدنج مرض غير متوطن بهاواى لكنه ينتشر من خلال الوافدين المصابين.