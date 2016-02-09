السويد تعد اللاجئين السوريين بـ "إجراءات استثنائية" لتقليص فترات الانتظار

أفاد المدير العام لمصلحة الهجرة بالسويد أندرس دانيلسون، الثلاثاء، بأن ستوكهولم تخطط لتقليص فترات انتظار طلبات لجوء السوريين، ومعاملتهم بشكل استثنائى يختلف عن بقية طالبى اللجوء من جنسيات أخرى.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن دانيلسون قوله: " أن أوضاع طالبى اللجوء فى السويد، آخذة فى التدهور بسبب فترات الانتظار الطويلة جدا التى يتطلبها حسم قضايا اللجوء". . مؤكدا أن النظام الذى تتبعه المصلحة حتى الآن، هو نظام عادل لا يمنح الأولوية لأحد على حساب الآخر.

وتابع دانيلسون "لدينا الآن نظام عادل قدر الإمكان، لا يمنح لأحد الأولوية، لكن ربما علينا تطبيق نظام آخر استثنائى، يعالج قضايا طالبى اللجوء السوريين".

وقدم حوالى 163 ألف شخص طلبات لجوء إلى السويد خلال عام 2015 الماضى، فيما تسارعت وتيرة وصول اللاجئين خصوصا بين أغسطس ونوفمبر. . وتتوقع مصلحة الهجرة وصول نحو 140 ألف لاجئ فى 2016 مما يزيد الضغوط على البلاد التى تشهد بالفعل تدفقا قياسيا للمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

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